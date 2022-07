Kevin Durant aux Suns, la piste semble quasiment morte…

Avec le contrat signé par Deandre Ayton, les Phoenix Suns sont quasiment éliminés de la course pour l'ailier des Brooklyn Nets Kevin Durant.

Dans le feuilleton Kevin Durant, les Phoenix Suns avaient l'étiquette des favoris. Souhaitant quitter les Brooklyn Nets, l'ailier a désigné la franchise de l'Arizona comme l'une de ses destinations préférées. Et sur le papier, les Suns avaient les atouts pour formuler une offre XXL.

Mais la situation a changé. Jeudi, Deandre Ayton a accepté une offre à 133 millions de dollars sur 4 ans en provenance des Indiana Pacers. Et dans la foulée, les Suns ont égalé cette proposition pour retenir l'intérieur, qui était agent libre protégé.

Avec ce scénario, le Bahaméen ne peut plus intégrer un échange avant le 15 janvier. Et même après, jusqu'au terme de la saison 2022-2023, il ne pourra pas faire l'objet d'un trade sans son accord. Une situation qui écarte quasiment Phoenix de la course pour KD !

Les Suns peuvent toujours assembler un package intéressant. Mikal Bridges, Jae Crowder, Cameron Johnson et de nombreux choix au premier tour de la Draft. Mais ce deal ne devrait pas suffire aux Nets, à la recherche d'une contrepartie historique.

Pour boucler cette opération, Phoenix avait besoin de Deandre Ayton. Pour séduire les Nets ou l'envoyer dans une autre équipe afin de diriger d'autres éléments à Brooklyn. Et sans cette carte à jouer, le rêve Kevin Durant ne semble donc plus permis.

