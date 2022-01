Furieux, Westbrook a voulu quitter le terrain après avoir été benché

Le maintien sur le banc de Russell Westbrook pendant les dernières minutes du 4e quart-temps face aux Pacers n'est évidemment pas passé inaperçu. Le meneur des Los Angeles Lakers ne s'est pas présenté devant les médias après le match et certains de ses coéquipiers, LeBron James en tête, ont rapidement évoqué la difficulté pour leur camarade d'accepter cette décision. Ca ne s'est pas vu à la télévision pendant la rencontre, mais le MVP 2017 n'a pas accepté la chose sans broncher...

Selon Kyle Goon de l'Orange County Register, a voulu quitter la salle, ou au moins la zone de match, au moment où Frank Vogel l'a remplacé par Malik Monk à 4 minutes de la fin. C'est DeAndre Jordan qui l'aurait retenu. Russell Westbrook ne s'est pas contenté de bouder en silence par la suite, puisque la même source affirme qu'il a clairement fait fuser des remarques peu amènes à destination de son coach pendant cette période.

Russell Westbrook mis sur le banc dans le money-time

Bien qu'annoncé sur la sellette, Frank Vogel a reçu le soutien de sa direction concernant ce choix, ce qui n'a pas non plus dû plaire à Westbrook. Voir le front office prendre parti pour un coach qui ne sera peut-être plus là dans 15 jours pousse forcément l'ancienne star d'OKC à se poser des questions sur son propre avenir immédiat. Tout le monde a désormais compris que le fit n'était pas bon et qu'il serait difficile pour les Lakers d'aller décrocher le titre en l'état, sauf retour légendaire d'Anthony Davis...

Les Lakers se déplacent à Orlando la nuit prochaine et il conviendra d'observer ce que décide Frank Vogel au sujet de Russell Westbrook. Une défaite face à l'équipe avec le plus mauvais bilan de toute la NBA serait probablement fatale au head coach des Lakers et il n'a plus grand chose à perdre...