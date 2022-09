Furkan Korkmaz en dit un peu plus sur la « bagarre de rue » dans les couloirs

C’est l’affaire de ce début d’Eurobasket. Alors qu’il venait de se faire éjecter et rentrait au vestiaire, Furkan Korkmaz aurait été attaqué par plusieurs joueurs géorgiens… ainsi que des membres de la sécurité. Une bagarre dont l’un des membres du staff turc est ressorti avec des blessures.

« Il n’y avait aucune mesure de sécurité au moment de rejoindre le tunnel », confie l’arrière des Philadelphia Sixers à propos du dispositif mis en place par la Géorgie, hôte du groupe A de la compétition. « Trois joueurs géorgiens dont Duda Sanadze et deux agents de sécurité nous ont foncé dessus quand on se dirigeait vers les vestiaires. On a commencé à se mettre des coups de poing. C’était un combat de rue. Cinq personnes nous ont agressés et on s’est défendu. »

Si la version de Furkan Korkmaz s’avère exacte, ce serait un sacrée scandale qui mériterait des lourdes sanctions. La fédération turque a déjà fait savoir qu’elle quitterait l’Eurobasket si la Géorgie ne fournissait pas la vidéo de l’altercation. La FIBA devrait-elle se prononcer dans les prochaines heures.

La Turquie prête à quitter l’Euro après un règlement de comptes

Un début de bagarre avait d’abord eu lieu sur le terrain, impliquant justement Korkmaz et provoquant son expulsion. En NBA, des agents de police et de sécurité empêchent les joueurs d’en découdre dans les tunnels. Si jamais ça peut le consoler, le joueur de Philly peut compter sur le soutien de ses coéquipiers des Sixers, prêts à « débarquer » pour venir donner un coup de main. Littéralement.

Yo you good you need back up over there? https://t.co/YHMdCalOaA

— Georges Niang (@GeorgesNiang20) September 5, 2022