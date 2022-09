La Turquie prête à quitter l’Euro après un règlement de comptes

C'est un euphémisme de dire que le match entre la Turquie et la Géorgie, remporté (88-83) par les Géorgiens dans le groupe A de l'Eurobasket 2022 a été houleux. Les incidents survenus sur le terrain et dans les vestiaires pourraient marquer une première dans l'histoire de la compétition. D'après la Turquie, Furkan Korkmaz, le joueur des Philadelphie Sixers, a été attaqué par trois joueurs géorgiens et des membres du service de sécurité dans le vestiaire après la rencontre disputée à Tbilissi.

Cette agression aurait fait suite à une altercation pendant le match entre Korkmaz et le Géorgien Sanadze. Les deux hommes voulaient clairement en venir aux mains et le calme, très relatif, n'est venu qu'au bout de quelques minutes. C'est dans la foulée que se seraient déroulés les événements qui risquent d'avoir une influence sur la suite.

Furkan Korkmaz is getting into it with a Georgian player:

Fans are throwing cups onto the court.

Not good. pic.twitter.com/ZevYsUlarm

