Opération et plusieurs semaines d’absence pour Gabe Vincent

Pas de cadeau pour Gabe Vincent malgré les fêtes. Toujours handicapé par une douleur au genou, le joueur de 27 ans va se faire opérer selon ESPN. Il devrait donc être écarté des parquets pour six à huit semaines. Il est donc peu probable qu'il retrouve la compétition avant la deadline des transferts de février prochain.

Les Los Angeles Lakers traversent une période délicate - 6 défaites en 8 matches depuis leur victoire en finale de la NBA Cup - et LeBron James a justement souligné les problèmes de santé qui concernent l'effectif mais aussi les lacunes du groupe à l'heure actuelle.

LeBron l’avoue : les Lakers ne peuvent pas affronter les meilleurs

Membre important du parcours du Miami Heat, finaliste NBA l'an dernier, Gabe Vincent a signé pour 27 millions sur 3 ans à Los Angeles pendant l'intersaison. Il n'a joué que 5 matches avec sa nouvelle équipe, pour 5,4 points, 37% aux tirs et 11% à trois-points. Sa blessure a pour conséquence d'affaiblir la rotation d'une part mais aussi de restreindre légèrement la marge de manœuvre de sa franchise sur le marché d'autre part.

En effet, sa valeur baisse quand il ne joue pas et les Lakers ne sont pas non plus en mesure de savoir s'il peut assumer un rôle plus important au cas où D'Angelo Russell venait à être transféré d'ici quelques semaines.