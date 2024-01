Gary Payton II à nouveau indisponible plusieurs semaines

Gary Payton II passe plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain. Un triste constat vérifié cette saison et même plus globalement depuis le début de sa carrière. Le joueur de 31 ans n’a joué que 16 matches depuis le coup d’envoi de l’exercice en cours (22 le précédent…) et il s’est à nouveau blessé avant-hier. Cette fois-ci aux ischios.

Selon ESPN, les Golden State Warriors ne connaissent pas encore la durée exacte de son indisponibilité mais ils tablent déjà sur plusieurs semaines d’absence. Il s’est fait mal en essayant de passer par-dessus un écran. Il s’est alors rendu immédiatement au vestiaire en grimaçant et en balançant son bandeau de rage.

Sa frustration est compréhensible. Gary Payton II revenait à peine d’un pépin au mollet. Il jouait seulement son deuxième match de reprise contre le Orlando Magic après avoir raté 13 rencontres.

« Il est un joueur tellement important de notre équipe. Les gens ne s’en rendent peut-être pas compte mais il apporte constamment son énergie à chaque entraînement et à chaque match. C’était super pour nous qu’il revienne », témoignait Chris Paul.

Les Warriors vont encore devoir se passer de ses services. GPII a notamment été l’un des membres importants de la rotation lors du sacre de Golden State en 2022.

A peine de retour, Gary Payton II retourne à l’infirmerie