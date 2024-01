Les galères physiques continuent pour Gary Payton II. Pendant un mois, l'arrière s'est retrouvé à l'infirmerie en raison d'une déchirure au mollet. De retour le 31 décembre, le joueur des Golden State Warriors a simplement pu disputer deux rencontres...

La nuit dernière contre l'Orlando Magic (121-115), l'ex-joueur des Portland Trail Blazers a été victime d'une blessure à la cuisse lors du troisième quart-temps. Sur une défense anodine sur Cole Anthony, il a chuté et s'est immédiatement tenu derrière la cuisse.

Un gros coup dur pour les Warriors et pour Payton.

"Je me sens mal pour lui, plus que tout. Je me sens mal pour nous aussi, mais surtout pour lui. Il a un impact tellement important pour nous. Je croise les doigts pour qu'il ne soit pas absent trop longtemps", a ainsi commenté le coach de Golden State Steve Kerr.

"Il représente un membre important de notre équipe. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais son énergie est constante chaque jour, à chaque entraînement, à chaque match. Son retour a été énorme pour nous.

J'espère donc que, quoi qu'il arrive, cela ne prendra pas beaucoup de temps. Je pense que pour lui, il s'agit d'être en bonne santé le plus possible", a ensuite ajouté Chris Paul.

A la recherche de la bonne formule, les Warriors vont devoir patienter pour retrouver Gary Payton II.

Gary Payton II went to the locker room after getting shaken up on this play pic.twitter.com/Rkaji9hYeL

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 3, 2024