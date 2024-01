Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Sixers : 97-110

Spurs @ Grizzlies : 98-106

Nets @ Pelicans : 85-112

Celtics @ Thunder : 123-127

Magic @ Warriors : 115-121

Hornets @ Kings : 111-104

Victor Wembanyama : « Je veux jouer et je suis frustré »

- Le Thunder a conquis une nouvelle victoire marquante, la cinquième consécutive, cette nuit contre Boston. La venue des Celtics dans l'Oklahoma a confirmé la forme étincelante de l'équipe de Mark Daigneault et de son aspirant MVP Shai Gilgeous-Alexander, dont la cote est gentiment en train de monter. OKC a gagné 8 de ses 9 derniers matches, en battant deux fois les champions en titre de Denver, en mettant fin à la série de 9 victoires des Clippers et en se payant les deux meilleurs bilans de la ligue coup sur coup, Minnesota et Boston. Malgré quelques frayeurs dans le 4e quart-temps, où les Celtics ont failli effacer leur retard de 18 points, le Thunder a été en contrôle, en s'appuyant sur "SGA", auteur de 36 points, 7 passes, 6 rebonds et aucune perte de balle à 14/22.

C'est dans le 3e qu'OKC a construit sa victoire, avec un 40-25 qui a permis de prendre le large sur des Celtics qui menaient de 3 points à la pause, dans le sillage de Kristaps Porzingis (34 pts) et Jayson Tatum (30 pts, 13 rbds, 8 asts). On notera le bon apport de Josh Giddey (23 pts, 8 rbds, 6 asts), particulièrement dans le 3e QT, ainsi que les 14 points, 7 passes et 4 contres de Chet Holmgren.

- Joel Embiid est revenu comme il était parti. En pleine forme et ultra-dominateur. Après 4 matches d'absence, le MVP en titre a fait son retour avec les Sixers lors de la réception de Chicago. Le futur international américain n'a fait qu'une bouchée des Bulls et a signé un triple-double gourmand en seulement 31 minutes : 31 points, 15 rebonds et 10 passes. Battus par les Bulls trois jours plus tôt, Nick Nurse et ses hommes n'ont cette fois pas fait de quartier et reprennent leur marche en avant à la 3e place de la Conférence Est. Nicolas Batum, lui aussi de retour, a fini avec 6 points, 3 rebonds, 2 passes et 1 contre en 22 minutes.

- Les Warriors peuvent remercier Stephen Curry, décisif pour leur éviter un 4e revers de suite. La star de Golden State a pris ses responsabilités dans le 4e quart-temps en marquant ou contribuant à 13 points consécutifs pour son équipe autour du money time. Les 36 points de Curry, aidé par Jonathan Kuminga (19 pts) et Klay Thompson (16 pt)s, ont privé Orlando d'un joli coup. Le Magic s'était appuyé sur les 52 points de la paire Banchero-Wagner, le premier finissant avec 27 points, 12 rebonds et 6 passes.

- Les Spurs se sont à nouveau inclinés, cette fois à Memphis, dans un match dont Victor Wembanyama est clairement ressorti frustré. Le Français a encore été limité au niveau du temps de jeu et n'a pas pu impacter la rencontre comme il l'aurait souhaité. En seulement 26 minutes (il a gratté quelques secondes en fin de match contre l'avis du staff), le rookie a compilé 20 points, 7 rebonds et 4 contres, avec une entame tonitruante où il a notamment scotché Ja Morant (26 pts, 10 asts), lequel a tout de même réussi à s'offrir une action marquante à ses dépens.

Wembanyama a dominé la raquette au début de la rencontre, multipliant contres et lobs. Au final, il a inscrit 20 points (8/16 aux tirs), 7 rebonds, 4 contres en seulement 26 minutes. Il a franchi le cap des 25 minutes pour la première fois en deux semaines, son temps de jeu étant toujours limité afin de protéger sa cheville.

- La seule victoire à l'extérieur de la nuit est assez surprenante puisqu'elle a été décrochée par Charlotte, qui restait sur 11 défaites de suite, sur le parquet de Sacramento. Le laser n'a pas effrayé les Hornets et "Scary" Terry Rozier, qui a aidé son équipe à renverser la situation en deuxième mi-temps. L'ancien joueur des Celtics a inscrit 14 de ses 34 points dans le 4e quart-temps, aidé par Miles Bridges (27 pts) et PJ Washington (17 pts). Les Kings ont été négligents avec le ballon, à l'image de Domantas Sabonis, auteur d'un triple-double d'un genre différent de d'habitude : 23 points, 19 rebonds et... 11 pertes de balle. Charlotte s'est assuré un peu de répit, alors que certains se demandaient si la franchise de Caroline du Nord n'était pas déjà en quête du record des Pistons...

- Les Pelicans ont décroché une victoire tranquille à domicile contre des Nets un peu léthargiques. Sans avoir à forcer, NOLA a conquis une troisième victoire de suite, la 8e en 11 matches. Après avoir ouvert le match sur un 9-0, CJ McCollum (16 pts) et ses camarades n'ont jamais revu Brooklyn et ont compté jusqu'à 32 points d'avance. Aucun des cadres de Willie Green n'a eu à jouer plus de 26 minutes. C'est ce qui s'appelle une bonne soirée, surtout quand on a été autant confronté à des blessures depuis le début de la saison.