Victor Wembanyama : « Je veux jouer et je suis frustré »

Les joueurs très grands et longilignes arrivent souvent en NBA avec l’étiquette de joueurs fragiles forcément plus enclins aux problèmes d’articulation et de dos vu leur taille. Le côté très svelte de la silhouette de Victor Wembanyama peut renforcer cette crainte, à tort ou à raison. Mais quoi qu’il en soit, les San Antonio Spurs n’ont de toute façon pas l’intention de prendre le moins risque avec leur jeune superstar de 19 ans, draftée en première position en juin dernier.

Il semble bien clair que cette saison fait surtout office d’apprentissage pour celui qui est présenté comme un potentiel « game changer. » Les résultats importent peu ou presque – les éperons ont perdu 28 de leurs 33 premiers matches – et l’essentiel des objectifs sont sur le long terme.

Un Victor Wembanyama frustré s’incline face aux Grizzlies de Ja Morant

Donc quand Wembanyama se blesse à la cheville, c’est tout le staff qui prend des pincettes pour s’assurer qu’il revienne progressivement à la compétition sans en faire trop. Il est par exemple limité autour des 25 minutes ces dernières semaines. Et ça le frustre. Logique.

Victor Wembanyama assure à @tom_orsborn qu’il se sent prêt à ce que sa limite de temps de jeu soit levée. Il précise : « J’accepte les restrictions. Actuellement, bien sûr, je veux jouer et je suis frustré. Mais je sais que la solution la plus sage est d'écouter le staff, même… pic.twitter.com/LZgOnbow8o — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) January 3, 2024

« J’accepte les restrictions. Actuellement, bien sûr, je veux jouer et je suis frustré. Mais je sais que la solution la plus sage est d'écouter le staff, même si c'est difficile. C’est frustrant », confie l’intéressé à la presse.

Victor Wembanyama n’hésite pas à manifester son agacement. Comme lors du match contre les Memphis Grizzlies (défaite 106-98) la nuit dernière. Le jeune homme est entré en fin de rencontre avant d’être ressorti une poignée de secondes plus tard. « Je n’avais pas le droit d’entrer en jeu, mais je l’ai quand même fait », racontait-il à notre envoyé spécial Benjamin Moubèche.

Le Français n’a plus passé plus de 30 minutes sur le parquet depuis le 17 décembre dernier lors d’un match contre les New Orleans Pelicans. Il tourne à 18,9 points et 10,2 rebonds de moyenne en à peine 29 minutes cette saison.