Fracture du coude pour Gary Payton II, gros coup de blues

Les Memphis Grizzlies adorent leur réputation d’underdogs qui se battent jusqu’au bout et ne se laissent pas marcher sur les pieds. Mais leur manque d’expérience dans le domaine se fait parfois ressentir. Déjà au premier tour, contre les Minnesota Timberwolves, ils donnaient un peu l’impression de confondre jouer dur et faire des fautes bêtement. Nouvel exemple avec le vilain geste de Dillon Brooks sur Gary Payton II la nuit dernière.

After review, Dillon Brooks has been assessed a Flagrant 2 foul for this play on Gary Payton. His night is over.#NBAPlayoffs pic.twitter.com/2WQLOL5qJn

— TSN (@TSN_Sports) May 4, 2022