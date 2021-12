Gary Payton II, joueur NBA et… serveur pendant les matches

On a déjà pas mal parlé de Gary Payton II et de son formidable début de saison avec les Golden State Warriors. Avec un super cocktail de défense d'élite et d'efficacité offensive, le rejeton du Glove s'est fait une place de choix dans la rotation de Steve Kerr. Depuis la nuit dernière et le match contre les Indiana Pacers (remporté 102-100 par Golden State), on sait que le Californien peut aussi officier dans le staff de la salle d'une franchise.

Gary Payton a malencontreusement renversé la boisson d'un spectateur de la Gainbridge Fieldhouse au cours de la rencontre. S'en est suivi une sympathique interaction entre l'arrière de 28 ans, le fan et sa compagne. Payton est immédiatement allé solliciter un membre du staff des Warriors pour aller lui chercher une nouvelle bière.

Gary Payton II gets a fan another beer after accidentally spilling it. He was raised right 💯 pic.twitter.com/7NO1iEEhNS — Playmaker (@playmaker) December 14, 2021

