Quand Gary Payton II postulait à un tout autre boulot aux Warriors

Les fils de superstar peinent à marcher dans les traces de leurs glorieux papas. Si de plus en plus de joueurs NBA ont eux-mêmes eu un père dans la ligue, rares sont les rejetons d’anciens Hall Of Famers qui brillent de la même manière chez les pros. Gary Payton II en sait quelque chose. Son paternel était l’un des meilleurs joueurs de l’Histoire du basket. Quant à lui, il a erré entre la G-League et les postes intérimaires dans de nombreuses franchises.

Une carrière délicate. Il se sentait même prêt à tout laisser tomber pour embrasser un nouveau challenge. Il y a sept mois, alors qu’il postulait une nouvelle fois pour intégrer un effectif NBA, GP II s’est dit qu’en cas d’échec, il tenterait autre chose. En essai aux Golden State Warriors, il avait entendu parler d’un poste de coordinateur vidéo qui se libérait au sein de l’organisation.

« J’étais super sérieux. Si j’avais j’étais encore coupé, j’allais postuler pour le job », confie l’intéressé.

Jama Mahlalela, l’un des coaches en charge du développement des joueurs aux Warriors, lui a expliqué les qualités requises… tout en précisant qu’il était hors de question que Gary Payton II abandonne. Au final, la franchise californienne l’a conservé dans le groupe. Il est aujourd’hui l’un des membres intéressants de la rotation de l’une des meilleures équipes de la ligue. Une belle histoire.

Gary Payton II, joueur NBA et… serveur pendant les matches