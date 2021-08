George Karl en remet une couche sur Carmelo Anthony

George Karl n’en a rien à faire de dire ce qu’il pense sans pincettes. Encore moins aujourd’hui, alors qu’il ne coache plus en NBA. Carmelo Anthony reste l’un de ses sujets de prédilection. Il connait bien le bonhomme puisqu’il l’a eu sous ses ordres aux Denver Nuggets au début de sa carrière. Et malgré le potentiel du joueur et de cette équipe, la franchise n’a finalement pas fait mieux qu’une finale de Conférence en 2009.

Une déception pour certains, surtout ceux qui pensaient que Melo, troisième choix de la draft 2003, serait finalement au niveau de LeBron James. Lui aussi s’imaginait aussi haut, comme l’explique Karl.

« Je pense que Melo voulait être comme Bron. Il aimait bien l’affronter. Il était en feu à chaque fois qu’on jouait LeBron. Quand j’étais à Denver, on avait un bilan positif contre lui. Mais je pense que c’est surtout parce que Melo se rendait compte qu’il n’était pas au niveau de LeBron. Je ne peux pas nier qu’il a relevé les Nuggets. C’est un joueur puissant. Mais c’est un individualiste qui aime plus marquer que défendre. »

Bon, ça, à la limite, il y en a des tonnes et des tonnes, des basketteurs qui aiment plus marquer que défendre. Ce qui est dommage, c’est que Carmelo Anthony ne jouait pas chaque match avec la même détermination et intensité que lorsqu’il défiait le King. Il aurait peut-être eu une toute autre carrière, encore plus grande.

