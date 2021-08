Déjà quand il était coach, George Karl n'hésitait jamais à allumer ses propres joueurs dans la presse quand le cœur lui en disait (Tim Thomas, DeMarcus Cousins et Shawn Kemp approuvent ce message). Alors ce n'est pas maintenant qu'il est à la retraite qu'il va commencer à se gêner.

Il y a quelques jours, il a profité de l'occasion qui lui était présentée par tweet interposé pour mettre un petit tacle bien senti à Carmelo Anthony et il pensait pouvoir retourner tranquillement à ses occupations avant de se faire visiblement assaillir de réponses haineuses.

Carmelo Anthony taclé par son ancien coach sur son individualisme et sa défense

George Karl aurait même reçu plusieurs menaces de mort, ce dont il a franchement l'air de se foutre autant que de ses chances de présenter un jour Carmelo Anthony à sa cérémonie d'introduction au Hall of Fame.

I think at least 100 people told me on here to die or rot in hell in the past 24 hours. Cmon folks. That’s not kind or cool. 👎 Lighten up and celebrate life!! 👍 — George Karl (@CoachKarl22) August 11, 2021

"Durant les dernières 24h, il y au moins 100 personnes qui m'ont souhaité de mourir ou d'aller pourrir en enfer. C'est pas très cool les gars 👎 Détendez-vous et profitez de la vie ! 👍"

Jawn, Cmon man. It’s all Fun and hoops. I said Melo was a shitty defender and ball hog when he played for me. That isn’t news. Move on. — George Karl (@CoachKarl22) August 11, 2021

"Franchement les gars, c'est juste du basket, rien de sérieux. J'ai dit que Melo était un défenseur de merde et que c'était un croqueur quand il jouait pour moi. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, passez à autre chose."

George Karl devait s'attendre à ce que ses propos fassent le buzz et on n'est pas trop étonné de le voir prendre tout ça de façon aussi relax. Le mec est mène 3-0 contre le cancer, il faudra plus que des trolls de tweeter pour lui faire peur.

