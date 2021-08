Il n'est pas difficile de comprendre pour quelle raison Carmelo Anthony a rejoint les Los Angeles Lakers. A 37 ans, "Melo" veut sa bague de champion et il a considéré que les Lakers étaient une meilleure chance d'y parvenir que les Portland Trail Blazers. D'ailleurs, l'ancien ailier des New York Knicks ne s'en cache pas. […]

"C'est la seule chose qui me manque. C'est la seule chose qui me tient éveillé la nuit et qui me motive parce que je ne la possède pas".

Carmelo Anthony raconte comment LeBron James l’a recruté

George Karl, son ancien head coach chez les Denver Nuggets, a souri un peu jaune en voyant les déclarations de Carmelo Anthony. Et lui a adressé un petit tacle pour rappeler qu'il n'avait sans doute pas tout fait à l'époque pour atteindre ce rêve avec Denver. En réponse au post Twitter, Karl a ainsi commenté :

"A l'époque, il y a plus d'une décennie, ça nous a aussi tenu éveillés la nuit, quand on insistait bien sur l'importance du jeu collectif et de la défense..."

And it kept our coaching staff up at night a decade ago when we were stressing the importance of team play and defense! 😆 https://t.co/riomQd667N — George Karl (@CoachKarl22) August 10, 2021

Traduction : Carmelo Anthony était, aux yeux de George Karl, un individualiste qui n'en mettait pas une sur le plan défensif. Les temps ont un peu changé et Melo n'a plus le même rôle en NBA aujourd'hui. A Los Angeles, il ne sera pas la première option. Les Lakers ont quand même LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook pour s'occuper du scoring. L'ancien n°7 des Knicks a monté avec Portland qu'il était prêt à être remplaçant ou à n'être utilisé que par séquences.

