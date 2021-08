Carmelo Anthony raconte comment LeBron James l’a recruté

Carmelo Anthony a beau être l’un des meilleurs joueurs de sa génération, il n’a jamais remporté de titre NBA. Mais le vétéran espère bien aller au bout d’ici la fin de sa carrière, imminente. C’est pourquoi il a fait le choix de rejoindre les Los Angeles Lakers, où évolue l’un de ses amis proches, un certain LeBron James. Le King n’a visiblement pas eu beaucoup de boulot à abattre pour convaincre Melo de le rejoindre.

« Bron m’a juste dit : ‘Le moment est venu. Je te veux avec moi. On doit le faire’. Et j’ai le sentiment que le timing est idéal. Beaucoup de gens voulaient que l’on se retrouve plus tôt au cours de nos carrières. Mais on était sur deux chemins différents. Finalement, la boucle est bouclée », confie le nouveau joueur des Lakers.