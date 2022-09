Alors qu'il s'apprête à entrer au Hall of Fame, George Karl a reconnu que son plus grand regret est de ne pas avoir mieux géré sa relation avec Carmelo Anthony. Les Nuggets auraient peut-être remporté un titre.

Carmelo Anthony est au crépuscule de sa carrière et même s'il parvient à signer pour l'équipe qui remporter le titre de champion cette saison - il est toujours free agent - on se demandera forcément si son palmarès n'aurait pas dû être plus important. Melo n'a finalement jamais été aussi proche de remporter une bague que lorsqu'il était la star des Denver Nuggets.

En 2009, la franchise du Colorado, emmenée par Carmelo Anthony, avait atteint la finale de la Conférence Ouest où elle s'était inclinée contre les Lakers, futurs champions. Par la suite, que ce soit avec New York, Houston, Oklahoma City, Portland ou Los Angeles, il n'est plus allé aussi loin en post-saison.

George Karl, son coach de l'époque à Denver, s'est déjà longuement épanché sur ses relations pour le moins tendues avec Melo. Ces dernières années, Karl a souvent décrit le meilleur scoreur de l'histoire de Team USA comme un individualiste qui n'était pas prêt à faire les efforts minimaux, particulièrement en défense. Alors qu'il s'apprête à entrer au Hall of Fame ce weekend, l'ancien coach des Sonics, des Bucks, des Nuggets et des Kings, a adouci sa position concernant Carmelo Anthony.

Interrogé sur les ondes de Sirius XM sur les regrets qu'il pourrait avoir quant à sa carrière, George Karl a évoqué son entente avec Melo.

"A part Ray Allen, que j'ai eu à Milwaukee, la plupart des joueurs que j'ai coachés ont connu leur meilleure saison avec moi. Il y a le cas Melo. J'aurais aimé avoir une meilleure connexion avec lui. On avait une équipe vraiment bonne à Denver. Peut-être qu'une meilleure entente entre nous aurait pu nous propulser au sommet. Cela vaut pour notre relation à Melo et moi, mais aussi entre le front office et moi, entre Melo et le reste de l'équipe... Melo était un joueur sensationnel. J'aurais peut-être dû me montrer plus dur avec lui pour qu'il soit capable de gagner un titre et pas seulement d'être un grand joueur", a expliqué Karl.

Si vous ne suiviez pas la NBA à l'époque où Carmelo Anthony et les Nuggets sont allés jusqu'en finale de Conférence sous les ordres de George Karl, il y avait quand même du beau monde avec Carmelo Anthony : Chauncey Billups, JR Smith, Kenyon Martin, Chris Andersen, Nene, ou encore le Français Johan Petro.

