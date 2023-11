Sorti au cours du troisième quart-temps, Giannis Antetokounmpo n'a pas apprécié et l'a fait savoir à son coach Adrian Griffin.

Quelques tensions chez les Milwaukee Bucks... Lors de la défaite chez les Boston Celtics (116-119), l'ailier Giannis Antetokounmpo a eu un échange tendu avec son coach Adrian Griffin. Après un ballon perdu par le Grec au cours du troisième quart-temps, l'entraîneur des Bucks a décidé de le sortir.

Une décision très peu appréciée par le Greek Freak. Agacé de devoir laisser sa place, il a ensuite eu un échange tendu avec Griffin sur le côté. Avant de revenir en jeu à la première possibilité. Face à la presse, le manager de Milwaukee a calmé le jeu.

"Il voulait rester sur le parquet, et je voulais lui donner une respiration. C'est tout. Et ensuite, je lui ai dit de rester à la table pour une seule possession, et il a fait son retour sur le terrain", a temporisé Adrian Griffin.

Cependant, de son côté, Antetokounmpo a refusé de s'exprimer à ce sujet. Se contentant d'un simple "non" quand les journalistes lui ont demandé une explication. Bien évidemment, on peut aussi relativiser l'agacement du Grec.

Dans une soirée difficile aux tirs (7/20), Giannis Antetokounmpo ne voulait pas abandonner ses partenaires dans un grand match. Avec la nervosité, cet échange tendu n'a rien de surprenant.

