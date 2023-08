Giannis Antetokounmpo annonce son forfait pour le Mondial 2023

Comme on pouvait s'y attendre, Giannis Antetokounmpo ne disputera pas la Coupe du monde 2023 avec la Grèce. La star des Milwaukee Bucks a expliqué sur son compte Instagram vendredi que son état ne lui permettait pas d'aborder la compétition avec suffisamment de garanties, malgré ses tentatives pour être prêt physiquement. Le "Greek Freak" avait subi une intervention au genou à la fin de la saison régulière, quelques semaines après l'élimination prématurée de sa franchise au 1er tour des playoffs NBA par Miami.

Giannis Antetokounmpo a tenu à réaffirmer son envie de jouer en équipe nationale, avec notamment en ligne de mire les Jeux Olympiques 2024 à Paris.

"Tout le monde connaît ma passion et mon amour pour l'équipe nationale, ça ne changera jamais. Depuis la fin de la saison NBA, j'ai poussé mon corps jusqu'à la limite pour être le joueur que j'ai besoin d'être afin que notre équipe atteigne ses objectifs. Après des mois de travail et plusieurs points avec le staff médical, il est clair que je ne suis pas prêt à jouer au niveau nécessaire pour participer à la Coupe du monde. Il ne s'agit pas d'un choix, mais de ma seule option pour m'assurer de revenir au niveau de jeu pour lequel j'ai travaillé si dur dans ma carrière jusqu'ici.

Je suis extrêmement déçu de cette issue, mais j'ai dû prendre cette décision en accord avec le staff médical. Je vais continuer à me préparer pour être prêt la prochaine fois que l'on m'appellera. Mon but personnel et notre but collectif ultime, est de nous qualifier pour les Jeux Olympiques 2024 et ce sera un honneur de représenter mon équipe nationale l'année prochaine".

C'est donc sans son meilleur joueur que la Grèce va tenter de faire bonne figure dans le groupe C, en compagnie de Team USA, de la Nouvelle-Zélande et de la Jordanie.

