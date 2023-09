Triple champion du monde en 2023, le sprinteur Noah Lyles a lancé un débat fin août en déplorant l'utilisation du terme "champion du monde" en NBA. Pour cette sortie, l'homme le plus rapide du monde a reçu de nombreuses critiques. Mais de son côté, Giannis Antetokounmpo a tenu à le soutenir !

Pourtant sacré en NBA avec les Milwaukee Bucks, le Grec ne se considère pas comme "champion du monde". Au contraire, l'ailier partage à 100% la vision de Lyles et l'a défendu lors du podcast “48 Minutes”.

"Je voulais tellement le soutenir. Il a reçu tellement de critiques pour avoir expliqué une évidence. Mais je pense que certaines personnes ne comprennent pas... Peut-être que c'est de l'arrogance. Il n'y a pas un autre sport où tu es appelé 'champion du monde' de cette manière.

Au foot, un sport plus important et plus populaire que la NBA, en Ligue des Champions, ils ne disent pas le 'champion du monde'. A la Coupe du monde par contre, quand ils jouent contre Team USA, et des pays du monde entier, là ils disent 'champion du monde'.

Au final, pour avoir le titre de champion du monde, il faut battre le monde. Je comprends que la NBA est la meilleure ligue du monde. Et le talent en NBA, c'est le meilleur que tu vas voir de ta vie. Le débat n'existe d'ailleurs même pas. Mais tu ne peux pas dire que tu es champion du monde car tu joues dans la meilleure ligue du monde", a soufflé Giannis Antetokounmpo.

Des propos totalement logiques. Avec une vision "européenne" du sport, il n'est pas étonnant de voir Giannis Antetokounmpo tenir un tel discours.

Paul George : « Je pense que Noah Lyles a raison, mais… »