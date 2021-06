Giannis Antetokounmpo, les Bucks craignent les croisés

Comme après chaque blessure, la panique s’installe. Et chacun retient son souffle, dans l’attente d’une… bonne nouvelle. Du moins en espérant une bonne nouvelle. Giannis Antetokounmpo s’est fait mal à la jambe lors du Game 4 entre les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks hier soir. La manière dont il s’est blessé, avec un genou qui tourne « bien », laisse craindre le pire.

Giannis Antetokounmpo blessé au genou et ça ne sent pas bon…

Les dirigeants des Bucks, justement, seraient pessimistes. Selon plusieurs insiders, dont Farbod Esnaashari, ils ont peur qu’il s’agisse d’une déchirure des ligaments croisés.

Sources: People within the Milwaukee Bucks organization fear that Giannis Antetokounmpo has suffered a severe ACL injury. However, no MRI has been done yet.

— Farbod Esnaashari (@Farbod_E) June 30, 2021