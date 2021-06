Giannis Antetokounmpo blessé au genou et ça ne sent pas bon…

Catastrophe pour les Bucks et la NBA. Giannis Antetokounmpo s'est blessé au genou dans le game 4 contre Atlanta et l'inquiétude est de mise.

Tout ce que l'on peut espérer, c'est que Giannis Antetokounmpo soit bel et bien un "Freak" et que son corps ne fonctionne pas de la même manière que le commun des mortels. La star des Milwaukee Bucks s'est blessée au genou gauche lors du game 4 entre son équipe et les Atlanta Hawks, et les images ne sont pas rassurantes du tout...

Mal retombé après une lutte pour un rebond dans le 3e quart-temps, Giannis a vu son genou partir violemment en arrière. Effondré au sol et en souffrance, le Grec a mis du temps à se relever, avant d'être raccompagné au vestiaire par son frère Thanasis.

Difficile de ne pas envisager une blessure sérieuse et la fin de la campagne de playoffs pour le double MVP. Le staff médical des Bucks a d'abord évoqué une hyperextension, comme ce qu'a subi Joel Embiid durant la saison (le Camerounais a manqué plusieurs semaines de compétition), mais ça ne veut pas malheureusement pas dire qu'il n'y a aucun dégât structurel.

Giannis Antetokounmpo va passer des examens approfondis dans les heures qui viennent, afin de déterminer la nature et l'étendue du mal. S'il venait à manquer ne serait-ce que le game 5, il faudrait ajouter une ligne de plus à la liste folle des stars blessés autour ou pendant ces playoffs. Paul George serait alors le dernier membre de l'un des 15 membres de l'un des meilleurs cinq de la saison à être toujours actif sans avoir manqué le moindre match de son équipe.

Pour le bien-être de Giannis et pour l'intérêt de ces playoffs, on va quand même espérer que les résultats soient miraculeusement rassurants à court terme.

