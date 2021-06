Charles Barkley n’est jamais le dernier pour faire des déclarations fracassantes. La comparaison qu’il vient de faire entre Giannis Antetokounmpo - ainsi que Russell Westbrook - et Michael Jordan en est une nouvelle preuve.

Le plateau habituel de TNT faisait son debrief après la grosse correction infligée par les Milwaukee Bucks aux Hawks dans le Game 2. Un match dans lequel Giannis Antetokounmpo à cumuler 25 pts, 9 rbds et 6 pds en moins de 30 minutes.

Kenny Smith était en train d’expliquer à quel point le Grec est un joueur rare dans sa manière de réagir quand il ne joue pas bien :

« Quand je le vois, il est l’une des rares superstars dans cette ligue qui, quand il joue mal, joue encore plus dur. Pas toujours mieux, mais il joue plus dur. Et son énergie devient toujours plus élevée quand il a l’impression que lui ou son équipe n’ont pas fait quelque chose correctement. (…) Je n’ai jamais vu un manque d’effort chez lui. Russell Westbrook est le seul autre gars… »