Giannis croit toujours en son équipe et cite Bob l’éponge

Giannis Antetokounpo a haussé le ton sur le terrain ces derniers jours, avec plusieurs performances de très haut niveau pour aider Milwaukee à sortir de sa mauvaise passe. Les Bucks vont un peu mieux, mais le double MVP sait que le groupe peut faire bien mieux et s'éviter une deuxième partie de saison pénible.

Si la situation peut parfois être frustrante pour lui, il a expliqué de quelle manière il parvenait à rester positif et à garder confiance dans les chances de Milwaukee de remporter le titre.

"Il n'y a pas de panique. Vous avez déjà vu cette scène dans Bob l'Eponge où Bob va dans ses pensées et se met à brûler des trucs comme un fou ? Quand on perd parfois, je suis comme ça (rires). Mais tout va bien. On va perdre quelques matches. Mais on va aussi en gagner beaucoup. Même si on n'a pas encore construit les bonnes habitudes pour être là où je pense que l'on peut être, on était encore 2e à l'Est l'autre soir (3e aujourd'hui, NDLR). Je trouve que c'est effrayant pour les adversaires. Quand tout le monde sera bien acclimaté, que chacun connaîtra son rôle, que Joe (Ingles) se sentira bien, que Khris Middleton sera de retour et jouera comme un putain de tueur, que Jrue sera là aussi, qu'on prendra du plaisir et que tout ça va cliquer... Je partirais à la guerre en confiance tous les jours avec ces gars-là sans aucun souci. Je suis fier du groupe de joueurs que l'on a ici, mais on doit simplement être meilleurs. Je connais mes coéquipiers et je sais que l'on va être meilleurs".

Les Bucks ont perdu 6 de leurs 10 derniers matches et pointent au 3e rang à l'Est, avec une victoire de retard sur les Nets et à deux longueurs et demi du leader, Boston. Giannis Antetokounmpo tourne lui à 32 points, 11.8 rebonds et 5.2 passes de moyenne, pour une nouvelle saison de calibre MVP.

Giannis Antetokounmpo, l'ennui élevé au rang d'art