Giannis explique avec humour pourquoi Dieu ne lui a pas donné de shoot

Juste avant de poser son premier triple-double de la saison contre Minnesota vendredi, Giannis Antetokounmpo a été filmé lors d'une interaction amusante avec son coéquipier Serge Ibaka. On connaît l'humilité du double MVP et sa conscience qu'il vient de loin. Le voir faussement se la raconter et expliquer dans le même temps pourquoi il ne peut pas être le joueur parfait a donné... ce moment.

"Je ne peux pas tout avoir dans la vie. Je ne peux pas être beau, avoir de beaux enfants, une belle femme, une superbe famille, de super coéquipiers, un super coaching staff, être athlétique... Je ne peux pas, en plus, marquer à 3 points ! Dieu se devait de faire en sorte que je reste humble. Dieu s'est dit : il ne pourra pas marquer à 3 points. Il ne pourra pas shooter. Qu'il reste humble. Il dominera dans la peinture, au rebond, il fera des eurosteps, dunkera sur les gens... Il fallait bien que je reste humble d'une manière ou d'une autre".

You cannot have everything 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/haOtjyI6hf — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 5, 2022

Il suffit de regarder la vidéo sans se contenter des déclarations pour comprendre que Giannis Antetokounmpo est dans la plaisanterie, même s'il a confiance en lui. A l'heure qu'il est, ce qu'il fait encore avec les Bucks dans ce début de saison immaculé (9-0) le place en pole position pour le MVP. S'il décroche une troisième couronne individuelle, sans parler d'un éventuel deuxième sacre collectif, cimenterait un peu plus sa place dans le cercle des très, très grands de l'histoire de la NBA.

CQFR : De'Aaron Fox sort un miracle, Brooklyn gagne encore sans Kyrie