Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Magic : 126-123, après prolongation

Nets @ Hornets : 98-94

Pelicans @ Hawks : 121-124, après prolongation

Celtics @ Knicks : 133-118

Thunder @ Bucks : 94-108

Rockets @ Wolves : 117-129

Spurs @ Nuggets : 101-126

Blazers @ Suns : 82-102

Thriller à Sacto

- La fin de match entre Sacramento et Orlando est l'une des plus folles et intenses de ce début de saison en NBA.

En prolongation, les Kings menaient de 4 points à 11 secondes de la fin lorsque Jalen Suggs s'est présenté sur la ligne pour mettre ses deux lancers francs. Derrière, Chuma Okeke a profité d'une mauvaise passe de Malik Monk pour égaliser à 2.5 du buzzer. Alors que tout le monde s'attendait à une deuxième période d'overtime, De'Aaron Fox a cassé son étiquette de joueur friable dans le money time en rentrant un shoot lunaire à 3 points pour doucher totalement l'Amway Center...

C'était déjà Fox (37 pts) qui avait poussé le match en prolongation en égalisant à 25 secondes de la fin. Encore une fois, malgré cette 8e défaite en 10 matches, le Magic a été divertissant. La paire Paolo Banchero (33 pts, 16 rbds, 4 pds) - Franz Wagner (31 pts) et la dynamique de Bol Bol (23 pts, 7 rbds) rendent cette équipe fichtrement intéressante à suivre, sans mettre en péril leur très bonne place dans la Wembanyama Race.

Murray déjanté, NOLA n'aime pas la prolongation...

- Pour battre les Pelicans cette saison, il n'y a pas de mystère : il faut les emmener en prolongation. New Orleans s'est incliné pour la troisième fois de la saison en overtime, cette fois à Atlanta. Zion Williamson (29 pts) et ses camarades sont tombés à Atlanta, où le trio Dejounte Murray (en triple-double avec 22 pts, 11 pds, 10 rbds) - Trae Young (34 pts, 10 pds) - Clint Capela (21 pts, 19 rbds) a fait très mal.

Murray est de plus en plus fort sous ses nouvelles couleurs. Au-delà de son triple-double, l'ancien meneur des Spurs est celui qui a permis à son équipe d'aller en prolongation en marquant à 4 secondes de la fin du temps réglementaire.

Trae Young 🤝 Dejounte Murray 🔥 @TheTraeYoung (34 PTS, 10 AST, 2 STL) and @DejounteMurray (22 PTS, 10 REB, 11 AST, 3 STL) led the @ATLHawks to the overtime win! pic.twitter.com/AfYGKXHq73 — NBA (@NBA) November 6, 2022

Les Bucks se rapprochent du 10-0

- No Giannis, no problem. Les Bucks ont eu le loisir de reposer leur superstar pour la réception d'OKC, mais ont conservé leur bilan immaculé (9-0). Pendant que le double MVP observait tranquillement depuis le banc, Milwaukee a maîtrisé son sujet en rappelant que les compétences de l'équipe ne se limitaient pas à celle du Greek Freak.

Brook Lopez (25 pts à 10/16), Jrue Holiday (10 pts, 13 pds), Bobby Portis (12 pts, 21 rbds) et Grayson Allen (19 pts) ont géré le business, sans prendre un énorme match de Shai Gilgeous-Alexander (18 pts à 7/16) dans les dents. C'est révélateur du niveau défensif des Bucks, tant le Canadien a moins rayonné que lors de toutes ses autres sorties cette saison.

Record à 3 pts pour Boston, Brooklyn à 2-0 sans Kyrie...

- Les Celtics ont battu leur record de franchise à 3 points lors de leur déplacement au Madison Square Garden. Face à des Knicks contraints de revoir leur rotation avec les blessures de Mitchell Robinson et Quentin Grimes (Isaiah Hartenstein et Cam Reddish sont entrés dans le cinq), Boston à proposé un feu d'artifice avec 27 paniers primés (dont 12 pour Jaylen Brown et Jayson Tatum).

Sam Hauser, dont on vous avait parlé en début de saison comme un facteur X possible pour les C's, a battu son record en NBA avec 5 paniers à 3 points pour 16 points.

Evan Fournier est sorti du banc new-yorkais : 2 points, 2 passes, 2 rebonds et 1 contre pour le capitaine intérimaire des Bleus en 14 minutes.

- En pleine tempête sportive et extrasportive, les Nets ont trouvé du réconfort à Charlotte, non sans en avoir bavé. Mené de 10 points dans le 4e quart-temps après un gros relâchement en deuxième mi-temps, Brooklyn s'est appuyé sur le talent de Kevin Durant (27 pts), la confiance accordée à Cam Thomas (21 pts) et l'énergie de Nic Claxton (11 pts, 9 rbds). Depuis la suspension de Kyrie Irving, les Nets sont à 2-0.

Le retour de Terry Rozier après 7 matches d'absence n'a pas empêché les Hornets de subir une 4e défaite consécutive.

Anthony Edwards réussit son premier dunk

- Avec Rudy Gobert placé en protocole Covid - le pauvre, on a l'impression que c'est la 37e fois... - les Wolves ont quand même fait le job à domicile contre Houston, l'équipe avec le plus mauvais bilan de toute la NBA (1-9). Karl-Anthony Towns (25 pts) et Anthony Edwards (19 pts) ont fait leur match.

Edwards, qui se plaignait à demi-mot de ne pas pouvoir dunker cette saison à cause de la taille de ses intérieurs, a rentré son premier tomar de la saison le jour où Rudy était out...

ANT finally gets his FIRST DUNK of the season 🙌 pic.twitter.com/WMZ8yge9r8 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 6, 2022

- "BONE ? BOOONE ?!" Désolé, les 24 points de Bones Hyland pour Denver lors de la tranquille victoire des Nuggets face à San Antonio nous ont rappelé cette scène culte de Brooklyn 99 où le capitaine Holt pète un plomb à cause du mot "bone". Et on risque de la sortir à chaque fois que le sophomore des Nuggets sortira un gros match cette saison...

captain raymond holt bone scene pic.twitter.com/MS04BA1UOC — b99 clips & reaction videos (@b99reacts) February 2, 2022

Les 45 points de la paire Keldon Johnson-Devin Vassell n'ont pas empêché San Antonio de subir une troisième défaite de suite et de rentrer dans le rang après une entame de saison surprenante. Nikola Jokic, le double "reigning MVP", a frôlé la perfection avec 21 points, 10 passes et 6 rebonds à 9/10 en 27 minutes.

Le bonbon jokérien du jour :

Talk about threading the needle 🪡 pic.twitter.com/bnQuzjtfMl — Denver Nuggets (@nuggets) November 6, 2022

- Les Suns, qui ont appris la blessure au ménisque de Cam Johnson ce week-end, ont surmonté l'inquiétude et pris leur revanche sur Portland pour faire d'une pierre deux coups. Battus sur un game winner de Jerami Grant la veille, les joueurs de Monty Williams ont tout fait pour ne pas revivre la même fin déprimante. Ils ont dominé le match sans trembler et menaient de 21 points à la pause, grâce notamment à la sérénité du tandem Devin Booker (24 pts) - Chris Paul (15 pts).

Phoenix avait déjà perdu deux fois contre Portland cette saison et a évité le sweep grâce à ce succès.