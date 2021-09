Giannis Antetokounmpo : Un nouveau challenge en 2022 ?

MVP et champion NBA, Giannis Antetokounmpo aimerait désormais gagner avec son équipe nationale et il compte bien participer à l’Euro 2022.

Giannis Antetokounmpo n’a pas encore fêté ses 27 ans mais il a déjà tout gagné ou presque en NBA. Le trophée de MVP (deux fois). Celui de meilleur défenseur. Et bien évidemment une bague de champion décrochée en juillet dernier. Un palmarès exceptionnel. Mais le natif d’Athènes est très gourmand. Et son prochain objectif, en plus du doublé, pourrait concerner la sélection grecque.

Il aimerait participer à l’Eurobasket 2022 avec son équipe nationale. Peut-être inspiré par les performances de Luka Doncic ou des Bleus aux Jeux Olympiques, le « Greek Freak » est déterminé à peser aussi dans la sphère FIBA. Il n’avait pas pu participer au tournoi de qualification pour Tokyo et la Grèce s’était faite sortir par la République Tchèque en son absence.

Taking it day by day. But I can’t wait 💪🏾🔥🇬🇷 https://t.co/I08HlPUAuM — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 3, 2021

Avec Giannis Antetokounmpo, peut-être un ou deux de ses frères ainsi que plusieurs basketteurs très solides habitués aux joutes de l’Euroleague, les Grecs figureront potentiellement parmi les favoris avec la France, la Slovénie ou encore la Serbie. En tout cas, sa présence serait une très bonne nouvelle pour les amateurs de balle orange. Mais aussi pour les organisateurs de l’Euro qui aura lieu en Allemagne, en Géorgie, en Italie et en République Tchèque du 1er au 18 septembre 2022.

