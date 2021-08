Giannis Antetokounmpo est, qu'il le veuille ou non, LA star du moment en NBA. Comment pourrait-il en être autrement, alors que le Grec vient de remporter le titre de champion avec les Milwaukee Bucks ? Giannis est MVP des Finales et a été deux fois MVP de la saison régulière sur les trois dernières années. Malgré ça, être le n°1, ou en tout cas être unanimement considéré comme tel, ça ne l'intéresse pas.

Harris Stavrou, de SPORT24, a traduit du grec un extrait de l'interview accordée par Giannis Antetokounmpo, de retour dans son pays depuis quelques jours.

"Je me moque d'être le visage de la NBA. Kevin Durant ou James Harden peuvent l'être. Moi, je veux être avec mes enfants et mes amis. Je veux gagner et prendre du plaisir avec ce jeu. Je veux être Giannis le gros bosseur".