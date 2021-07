Giannis Antetokounmpo se lâche sur ses détracteurs !

Giannis Antetokounmpo se trouve logiquement sur un nuage. A 26 ans, l'ailier des Milwaukee Bucks vient de remporter son premier titre NBA. Et sans surprise, le Greek Freak savoure le chemin parcouru avec la franchise du Wisconsin.

Car jusqu'à maintenant, malgré ses belles performances individuelles, le natif d'Athènes avait fait l'objet de nombreux doutes sur le potentiel collectif de son équipe. Lors des célébrations, Antetokounmpo s'est ainsi lâché sur ses détracteurs.

"Tout d'abord, commençons par ceci, ces *** ne savaient pas que je pouvais passer. Parce que je n'avais jamais été à ce niveau. Nous n'étions jamais au plus haut niveau, donc ils ont pu voir. Maintenant, ils ont pu se rendre compte à quel point Khris (Middleton) est bon, à quel point Jrue (Holiday) est bon, à quel point je suis bon, à quel point nous sommes intelligents. C'est tout", a fait savoir Giannis Antetokounmpo selon The Athletic.

On le savait, Giannis Antetokounmpo avait mal vécu les critiques autour des précédents échecs des Bucks. Mais malgré cette situation, il avait décidé de prolonger sur le long terme. Et bien évidemment, son choix a bel et bien été gagnant.

Dans l'euphorie, la superstar en profite pour régler ses comptes.

