En 3 matches, Giannis a déjà fait « mieux » que KD, Kobe, Curry et plein de légendes

Giannis Antetokounmpo découvre seulement les finales NBA cette année. Mais le Grec donne l’impression d’être habitué à ce grand événement tant il maîtrise son sujet. Revenu à la hâte et de manière héroïque d’une blessure au genou, il domine les Phoenix Suns depuis deux rencontres. 42 points lors d’une défaite dans le Game 2 puis 41 points pour décrocher enfin la victoire lors du Game 3.

Ce n’est absolument pas anodin. Pour vous donner une idée du caractère unique de cette performance, sachez que ni Kevin Durant, ni Stephen Curry, ni Tim Duncan, ni Kareem Abdul-Jabbar, ni Kobe Bryant, ni Larry Bird, ni Karl Malone et ni même Wilt Chamberlain n’ont déjà cumulé autant de matches à 40 points ou plus en finales NBA. Waouh. Waouh, waouh, waouh.

Cette statistique devrait en surprendre plus d’un : aucune des joueurs cités n’a compilé plus d’une sortie à 40 points en finales. Rien qu’avec ces deux matches, Giannis Antetokounmpo se place au-dessus sur cet aspect précis. Et sur celui-là seulement. Parce que n’oublions qu’il n’a pas encore gagné. Au contraire de Bryant (5 bagues), Duncan (5), Durant (2) et les autres. Mais c’est fort qu’il ait déjà fait mieux en seulement trois matches quand certains d’entre eux ont atteint 6 fois ce niveau de la compétition.

Giannis Antetokounmpo, une adresse irréelle qui montre à quel point il domine