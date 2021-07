L’état d’esprit bluffant de Giannis Antetokounmpo avant le Game 3

Giannis Antetokounmpo a fait sa (grosse) part du boulot en revenant dès le premier match des finales NBA 2021 malgré une blessure au genou. Jusqu'ici, il est irréprochable avec même 42 points inscrits lors du Game 2. Mais son équipe n'a pas réussi à en profiter, s'inclinant à chaque fois contre les Phoenix Suns. Ça pourrait agacer plus d'une superstar dans cette ligue. Mais pas le Grec.

Il a surpris tous les journalistes présents à sa conférence de presse par son attitude joviale. Détendu, la star a fait des blagues avant de répondre à toutes les questions. Même celles à propos de sa très bonne humeur déconcertante.

"Je sais que ce sont les Finales NBA. On comprend tous l'importance du Game 3. On sait ce que l'on doit faire. Mais au bout du compte, il faut rester cool. Il y a tellement de pression. Ça reste du basket. Moi ça m'aide de rester léger, de prendre du plaisir et d'apprécier".

Un état d'esprit qui détonne de celui d'autres joueurs dans la même position. Surtout pour ses premières finales NBA. Mais ça fait plaisir de voir que Giannis Antetokounmpo ne perd jamais sa joie de vivre.

La conférence de presse avait débuté sur une note d'humour, le "Greek Freak" expliquant, à l'image du footballeur américain MarShawn Lynch, qu'il ne s'était déplacé que parce qu'il n'avait pas envie de prendre une amende.

"I’m just here not to get fined"

Giannis channeling his inner Marshawn Lynch 🤣 pic.twitter.com/GvaKpJDGiG

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 10, 2021