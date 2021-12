Giannis Antetokounmpo : une seule franchise ne l’a jamais scouté…

Giannis Antetokounmpo fête ses 27 ans aujourd'hui. Le Greek Freak est d'ores et déjà l'un des joueurs les plus impactants de l'histoire de la NBA. De par son niveau de jeu, mais aussi de par son parcours, si particulier. Dans le documentaire "Finding Giannis", réalisé avant son titre de champion et de MVP des Finales en 2021, on retrouve de belles anecdotes sur la jeunesse et le parcours de Giannis.

On y voit également une nouvelle preuve que les New York Knicks ont été l'une des franchises les plus médiocres de la dernière décennie, notamment en matière de scouting. Giorgos Panou, l'un des collaborateurs de la superstar des Milwaukee Bucks, et Jonathan Givony, de Draft Express, racontent :

Panou : "On a commencé à contacter des scouts NBA. Ils étaient sceptiques. Donc on a contacté Jonathan Givony de Draft Express".

Givony : "Son agent m'a envoyé quelques vidéos. J'ai décidé de prendre l'avion pour la Grèce, sans trop savoir ce que j'allais trouver. J'ai vu que son potentiel était au-delà de la normale".

Panou : "Après que Jonathan soit venu et qu'il ait mis sa vidéo d'analyse en ligne, des scouts ont commencé à venir en Grèce. Tous les jours, à chaque entraînement, chaque match, des dirigeants, des General Managers, des assistants, sont venus. Toutes les équipes de la ligue ont envoyé quelqu'un. 29 équipes sont venues, sauf une. Les New York Knicks".

En 2013, les Knicks, pas franchement intéressés par le buzz autour d'un jeune joueur de 2e division grecque, avaient porté leur choix sur Tim Hardaway Jr avec le 23e pick. New York n'est pas la seule équipe à avoir fauté, puisque 14 équipes l'ont laissé passer avant que Milwaukee ne le drafte en 15e position. Mais le simple fait que la franchise soit la seule à ne pas avoir envoyé quelqu'un est tristement révélateur...

