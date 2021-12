Giannis Antetokounmpo, de plus en plus dangereux à mi-distance

Giannis Antetokounmpo a prouvé lors des derniers playoffs qu’il pouvait mener son équipe au titre sans même développer un tir fiable à trois-points. Sa puissance, sa taille, ses appuis, sa technique et son touché font déjà l’affaire. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais il ne s’arrête pas de progresser pour autant. Le Grec continue de renforcer des aspects de son jeu, comme il le fait depuis son arrivée en NBA.

C’est sans faire de bruit que le double-MVP s’est par exemple construit une vrai petite touche à quatre-cinq mètres. La preuve en stats. Giannis Antetokounmpo a pris 58 tirs à mi-distance cette saison, pour 23 paniers, soit 43% de réussite. C’est mieux que Luka Doncic, Carmelo Anthony ou Jayson Tatum par exemple. Il se classe dans le top-25 du championnat.

Il avait déjà commencé à marquer de plus en plus dans les « elbows » (les coins en tête de raquette) depuis deux ans. Une tendance qui se confirme dans le temps. Une arme de plus pour un joueur redoutable. Il est peut-être toujours maladroit derrière l’arc (27%) mais peu importe.

