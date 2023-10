Pour Giannis, LeBron « est le numéro un » dans l’Histoire

Giannis Antetokounmpo n’a jamais voulu s’entraîner l’été avec LeBron James, malgré les invitations de ce dernier. Mais ça ne veut pas dire qu’il ne respecte pas le King. Bien au contraire. Le natif d’Akron représente finalement tout ce que le Grec rêverait de devenir. Et pour lui, pas de doute, le GOAT, c’est James.

« Certains disent qu’il est numéro deux. Mais pour moi, il est le numéro un. Et il joue encore », souligne la superstar des Milwaukee Bucks. Les débats au sujet du meilleur joueur de tous les temps sont sans fin et parfois barbants. Mais l’argument qui est souvent avancé par les partisans de LeBron James est indéniablement sa longévité sans faille. Il va fêter ses 39 ans, c’est sa 21eme saison dans la ligue et il continue de briller et de prouver qu’il a sa place parmi les meilleurs joueurs du championnat même en ayant cinq, dix ans ou quinze ans de plus que ses rivaux. Impressionnant. Un modèle à suivre pour Giannis Antetokounmpo.

« Il n’a jamais eu d’ennuis, il a protégé sa famille, il a élevé ses enfants de la bonne manière, il est heureux dans son mariage, tenir tout c’est trucs là pendant 21 ans, c’est parfait. Il nous montre la voie à suivre. C’est ce que je veux faire. Je veux moi aussi être tout le temps en bonne santé, être présent continuellement pour mon équipe mais aussi pour ma famille, faire que mes enfants aient la vie la plus normale possible. »

Avec LeBron, ça va au-delà du basket. Ça ne concerne même plus une capacité à marquer tel ou tel panier ou à gagner tel ou tel titre. Ce n’est pas juste un modèle pour la NBA mais pour n’importe quel athlète de ce monde.

