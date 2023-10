La limitation des minutes de LeBron James a déjà volé en éclats

Dès le deuxième match de la saison, LeBron James a dépassé la limite de minutes fixée par les Lakers. La situation l'exigeait et le King a sans doute eu raison.

On ne savait pas vraiment si LeBron James était en accord total avec la limite de minutes que lui ont initialement fixée les Lakers. Après le premier match de la saison contre Denver, Darvin Ham avait confirmé que les 29 minutes passées par le King sur le parquet n'étaient pas un hasard et que c'est ainsi qu'il procéderait cette saison jusqu'à nouvel ordre. Cette volonté aura donc tenu... un match. Face aux Suns la nuit dernière, Los Angeles a eu besoin de LeBron pour renverser une situation compromise (-12 au démarrage du 4e quart-temps) et Ham a déjà fait une entorse à ce qu'il avait prévu.

Le "Chosen One" a passé 35 minutes sur le terrain de la Crypto.com Arena et été décisif pour offrir une première victoire aux Angelenos. S'il avait été limité comme prévu, LeBron James n'aurait probablement pas pu inscrire les deux paniers décisifs qui ont permis aux Lakers de distancer les Suns dans le money time. Voici ce que Darvin Ham a expliqué à ce sujet devant les médias à la fin du match.

"Le match de LeBron a été magnifique à regarder et on a eu besoin de tout ce qu'il nous a apporté sur les rebonds défensifs, ses passes, ses contres... Son activité a été incroyable. On n'était pas très bien, les choses ne cliquaient pas entre elles. LeBron a cet état d'esprit, cette intensité, qui font qu'il veut porter l'équipe sur ses épaules.

Je suis allé le voir et je lui ai demandé comment il se sentait et ce qu'il voulait faire. Il m'a répondu et vous avez pu voir le résultat. Avec un compétiteur comme ça, dans un match face à un autre des plus grands de l'histoire (Kevin Durant, NDLR), c'est difficile de ne pas s'adapter au scénario.

Je tire mon chapeau à LeBron. Il ne cesse de nous impressionner. C'est sa 21e saison... J'espère que les jeunes l'observent pour ce qu'il fait sur et en dehors du terrain, dans sa préparation d'avant-match, son impact, sa gestion de la récupération pour s'assurer que son corps est en état pour fonctionner au plus haut niveau".

On suppose donc que les Lakers tenteront à chaque fois de maintenir LeBron James sous la demi-heure de temps de jeu effectif, mais qu'à chaque fois que la situation l'exigera, ils se tourneront vers lui pour voir s'il souhaite dépasser cette limite. Et connaissant l'animal, on sait quelle réponse il donnera à chaque fois...

