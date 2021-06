Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic réunis : Le duo qui terrifiait la NBA

Giannis Antetokounmpo a mis fin aux rumeurs dès qu’il en a eu l’occasion. En signant une extension record de 228 millions de dollars, le double MVP s’est lié aux Milwaukee Bucks pour cinq ans de plus en brisant les rêves de certaines franchises qui espéraient le recruter. En réalité, c’était plus un soulagement pour la plupart des équipes. Explication de Zach Lowe.

« Cette version de Giannis Antetokounmpo nécessite un créateur d’élite proche de son talent. C’est pourquoi les dirigeants NBA étaient absolument terrifiés à l’idée qu’il puisse rejoindre Luka Doncic aux Dallas Mavericks avant qu’il n’accepte sa prolongation de contrat. »

Ce duo aurait pu tout rafler, c’est évident. Antetokounmpo serait bien plus efficace dans un rôle de finisseur près du cercle. On le répète depuis deux ans déjà. Mais les Bucks, sans vraiment pouvoir signer un joueur de son talent capable de se créer son propre tir, continuent de miser sur Khris Middleton et Jrue Holiday. Deux excellents basketteurs. Pas sûr que ça suffise pour aller au bout pour l’instant.

Mais la superstar leur a juré fidélité pour le moment et c’est tant mieux. Ça aussi, ça peut rassurer les GM des équipes situées dans des petits marchés. C’est la preuve qu’il est possible de conserver un joueur de ce calibre. Mais c’est vrai que Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo ensemble, ça aurait eu de la gueule !

