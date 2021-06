Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Bucks : 96-107

Suns @ Nuggets : 125-118

Phoenix 4-0 Denver

- Même avec l'absence de Jamal Murray, on espérait que cette série serait un peu plus disputée. Les Nuggets n'ont jamais eu de réponse pour ce que proposaient les Suns et leur chute aura été aussi expéditive que brutale. L'altitude du Colorado n'a rien changé à la dynamique de l'opposition.

Chris Paul a été absolument magnifique dans ce game 4, dans la lignée de ce qu'il propose depuis qu'il est à Phoenix, mais un cran encore au-dessus. Avec 37 points et 7 passes à 14/19, "CP3" a dégouté Denver et s'est assuré qu'il n'y aurait pas de game 5, avec l'aide de Devin Booker (34 pts, 10 rbds).

CP3 (37 PTS & 7 AST) & D-Book (34 PTS & 10 REB) went OFF as the Suns completed the sweep on the Nuggets ♨️ pic.twitter.com/4Zx6vnvotZ — NBA TV (@NBATV) June 14, 2021

- Nikola Jokic n'a pas voulu rendre les armes sans combattre. Sauf que le MVP 2021 a appliqué l'expression de manière un peu trop littérale. Dans le 3e quart-temps, le Serbe a envoyé une mandale à Cameron Payne qui rappellera aux supporters des Bleus la faute de Nicolas Batum sur Juan Carlos Navarro en 2012. En d'autres temps, une flagrante 1 aurait suffi. En 2021 en NBA, c'est une expulsion.

Jokic got ejected after this hard foul on Payne 😯 pic.twitter.com/EvG1Dfvuub — Bleacher Report (@BleacherReport) June 14, 2021

- Pour que Denver ait un espoir, il aurait fallu qu'Aaron Gordon sorte de sa léthargie offensive. L'ancien ailier du Magic a bouclé cette série avec 9 points de moyenne à 41%, sans marquer de panier à 3 points, ni impacter le jeu de manière significative.

- Les Suns sont donc qualifiés pour la finale de la Conférence Ouest après avoir fait respecter leur statut de n°2 en saison régulière. Chris Paul et les siens vont pouvoir chiller un peu en attendant le verdict de la série entre le Jazz et les Clippers où ils n'auront l'avantage du terrain que s'ils affrontent Los Angeles.

Brooklyn 2-2 Milwaukee

- Les Nets vont-ils perdre le titre à cause des blessures ? Après James Harden, c'est Kyrie Irving qui est désormais à l'infirmerie après une blessure à la cheville en plein game 4 contre les Bucks. Kevin Durant (28 pts, 13 rbds, 5 pds) a beau être Kevin Durant, il aura du mal à qualifier les siens si ses deux camarades ne reviennent pas prochainement.

Cette série que l'on pensait acquise à la cause de Brooklyn après un démarrage canon, est en train de changer de dynamique. Milwaukee est maintenant pleinement réveillé et conscient qu'il y a une belle ouverture. Giannis Antetokounmpo (34 points, 12 rebonds) a mené le bal avec l'aide de Khris Middleton (19 pts).

La plus belle séquence du match est d'ailleurs marquée du sceau du Greek Freak. Un contre de volleyball, une course en transition et une réception de alley-oop. Impressionnant.

The Greek Freak RISING UP 🔥 pic.twitter.com/TMs2DhxGNd — NBA TV (@NBATV) June 13, 2021

Le 1er quart-temps, remporté par les Nets, a été la seule vraie bonne période pour les hommes de Steve Nash. Après la blessure de Kyrie, Brooklyn a eu du mal à retrouver le rythme et a trompé la vigilance de Bucks soudainement plus solides.

- Axel Toupane a joué 2 minutes et a rentré le seul shoot, à 3 points, qu'il a pris de la soirée. A Brooklyn, son compatriote Timothé Luwawu-Cabarrot a joué 4 minutes, lui aussi pour 3 points à la clé.