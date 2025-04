Une mi-temps, aucun changement… une erreur de JJ Redick qui a coûté cher aux Lakers ?

JJ Redick est devenu le premier coach de l'Histoire à faire jouer les cinq mêmes joueurs pendant toute une mi-temps. Soit 24 minutes de suite avec Luka Doncic, LeBron James, Austin Reaves, Rui Hachimura et Dorian Finney-Smith sur le terrain. Et on peut penser que ça a malheureusement fini par pénaliser les Los Angeles Lakers. Ils menaient de 10 points à l'entame du quatrième QT mais ils ont manqué de jus. La fatigue s'est faite ressentir avec plusieurs pertes de balle un peu bête, un manque de lucidité par moments, etc. LeBron James, 40 ans, a été excellent pendant trois quart-temps mais il n'avait plus forcément les jambes à la fin.

Les Timberwolves, à l'inverse, n'hésitent pas à ouvrir leur banc même dans les moments chauds. Donte DiVincenzo, Naz Reid... plusieurs remplaçants ont contribué. Redick n'a pas osé lancer les siens. C'est un jeune coach, et il est normal qu'il fasse des erreurs. Mais ça a sans doute coûté cher sur ce Game 4 décisif.