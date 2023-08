Giannis Antetokounmpo, son coup de pression aux Bucks !

Giannis Antetokounmpo a décidé de mettre la pression sur les Milwaukee Bucks ! Eligible à une prolongation de contrat à partir du mois prochain, l'ailier n'a pas l'intention de s'engager, dès maintenant, sur le long terme avec la franchise du Wisconsin.

Une décision logique sur le plan financier, avec un intérêt à attendre l'été 2024 pour parapher un deal plus important. Mais même à ce moment-là, le Greek Freak va réclamer des garanties sportives aux Bucks pour envisager un avenir commun.

"Au niveau des chiffres, cela (une extension, nldr) n'a aucun sens. L'été prochain, c'est plus logique pour les deux parties. Mais même à ce moment-là, je ne sais pas. Je ne serais pas la meilleure version de moi-même si je ne suis pas sûr que tout le monde se trouve sur la même longueur d'onde, que tout le monde vise le titre, que tout le monde va sacrifier du temps loin de sa famille comme je le fais.

Si je ne ressens pas cela, je ne signerai pas. Au final, j'ai l'impression que tous mes coéquipiers savent et que l'organisation sait que je veux gagner un titre. Tant que nous sommes sur la même longueur d'onde, que vous me montrez cela et que nous travaillons ensemble pour gagner, je suis tout à fait d'accord.

A partir du moment où ça sera : 'Oh, oui, nous essayons de reconstruire'... Il n'y aura jamais de rancune envers les Milwaukee Bucks. Au bout du compte, être un gagnant, c'est dépasser cet objectif (faire toute sa carrière dans une seule franchise, ndlr). Gagner un titre passe avant tout.

Je ne veux pas passer 20 ans dans la même équipe et ne pas gagner un autre titre", a prévenu Giannis Antetokounmpo pour The Times.

Après une élimination au premier tour des Playoffs face à Miami (1-4), Giannis Antetokounmpo veut s'assurer des ambitions des Bucks. Sur cette intersaison, Milwaukee a connu un changement majeur avec la nomination d'Adrian Griffin en tant que coach.

Mais les dirigeants ont tout de même choisi la continuité dans le projet avec les prolongations de Brook Lopez et de Khris Middleton. Suffisant pour rassurer le Grec ? En tout cas, à 28 ans, le Grec a encore de grands objectifs. A Milwaukee ou ailleurs...

