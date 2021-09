Giannis Antetokounmpo prévient la NBA, ça va chauffer

« Les players disent que la vie est une pute. J’suis un guerrier, j’la considère comme une lutte. » Ali. Giannis Antetokounmpo se classe évidemment dans la deuxième catégorie mise en avant par l’ancien acolyte de Booba. Et même après autant de succès – deux MVP, un DPOY, un titre, un trophée de MVP des finales – le jeune Grec qui a grandi dans la misère des rues d’Athènes rêve encore d’aller plus haut. Avec toujours la même motivation, toujours le même objectif et toujours le même état d’esprit.

« Est-ce que nous sommes satisfaits ? Moi non. Je suis loin d’être satisfait. C’est comme ça que l’on doit résonner en tant qu’équipe. Et en tant que leader, c’est le message que je vais faire passer. On sait que nous sommes l’équipe à abattre mais on sera prêt », confie Giannis. « Pour l’instant, tout ce que je veux, c’est devenir meilleur. Je m’en fous des trophées. Je m’en fous des MVP. Tout ce qui compte, c’est de progresser. C’est ce que j’ai fait tout au long de ma carrière. »

C’est peut-être ça le plus effrayant pour les 29 autres franchises NBA : Giannis Antetokounmpo, et donc les Milwaukee Bucks, est encore en position pour passer un cap. Ses 17 lancers convertis (en 19 tentatives) lors de l’ultime rencontre des finales laissent penser qu’il peut devenir un joueur de plus en plus fiable sur la ligne. Tout en étant plus actif en défense, encore plus complet. Presque un basketteur total.

