Et ça fait 2-0. Les Phoenix Suns, déjà vainqueurs en ouverture des finales NBA 2021 mardi soir, ont doublé la mise en battant les Milwaukee Bucks (118-108) lors du Game 2 disputé cette nuit. Un nouveau succès convaincant malgré les 42 points de Giannis Antetokounmpo.

- Giannis Antetokounmpo a tout tenté. Mais ça n'a pas suffi. Visiblement vraiment bien remis de sa blessure au genou contractée il y a... moins de deux semaines, le double MVP était constamment dans l'agression en attaque. Et les Suns n'avaient vraiment d'autres choix que de faire faute.

Alors, certes, il a manqué d'un peu de réussite sur la ligne (11 sur 18) et derrière l'arc (1 sur 5) pour donner une autre dimension à sa performance mais la superstar des Bucks a terminé avec 42 points. Dont 20 inscrits dans le troisième quart-temps pour ramener les siens au contact. Une performance inédite depuis Michael Jordan et ses 22 points en 1993, déjà contre Phoenix.

Khris Middleton (5/16) et Jrue Holiday (7/21) ont déjoué. Trop brouillons. Trop maladroits. Même trop timides par moment. Ils finissent avec 28 points et 12 sur 27 en cumulé, avec l'impression d'un impact moindre par rapport à un garçon comme Pat Connaughton (14 points, 7 rebonds en 34 minutes).

On ne peut pas reprocher au Greek Freak de ne pas être un bon leader et il a tout tenté pour rameuter ses troupes.

Mais même ça, ça n'a pas suffi.

Parce qu'en face, Chris Paul et ses camarades ont joué leur jeu. Intelligemment. En provoquant les bons duels afin de trouver constamment des solutions. Quand ce n'était pas CP3 (23 points) à la conclusion, c'était Devin Booker (31 pts). Ce dernier a d'ailleurs été excellent dans le dernier quart après avoir manqué d'adresse lors des 30 premières minutes. Mikal Bridges a aussi été un facteur important en ajoutant 27 points.

