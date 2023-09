Giannis critiqué pour les places occupées par ses frères à Milwaukee

Tout le monde est bien conscient aujourd'hui que Giannis Antetokounmpo est prêt à demander un trade avant la fin de son contrat s'il juge l'effectif trop peu compétitif à un moment donné. On peut prendre cela pour de l'ambition et une pression saine émanant d'un franchise player qui a déjà guidé les Bucks jusqu'au titre. Pour d'autres, comme Shannon Sharpe, nouveau consultant dans l'émission First Take avec Stephen A. Smith, il s'agirait pour le Greek Freak de balayer devant sa porte avant d'avoir de telles exigences.

"Giannis, tu dois laisser sa chance au nouveau coach, Adrian Griffin. Tu l'as fait quand Mike Budenholzer est arrivé. En plus, deux de tes frères occupent des places dans le roster. Pourquoi on ne parle pas de ça ? Tu sais très bien que tes frères ne jouerait probablement pour aucune autre équipe en NBA que Milwaukee et c'est de ton fait. Tu dis que tu veux être entouré de talent, mais il y a deux spots occupés par tes frères".

Pour être tout à fait exact, seul Thanasis Antetokounmpo occupe une place dans le roster pour la saison à venir. Alex Antetokounmpo fait partie de l'équipe de G-League, avec la possibilité de faire des aller-retours avec les Bucks. La saison dernière, Thanasis a joué 37 matches de saison régulière avec Milwaukee, pour 5 minutes de temps de jeu moyen.

