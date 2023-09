Wembanyama veut l’or aux JO, le point sur Lillard et Giannis

Le CQFR du mercredi 20 septembre avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou est servi !

On se retrouve ce mercredi matin avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou pour un CQFR dans lequel on évoque les ambitions affichées par Victor Wembanyama avec l'équipe de France, les différentes facettes du dossier Damian Lillard, mais aussi l'importance de Jrue Holiday dans le futur de Giannis Antetokounmpo.

