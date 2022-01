Giannis Antetokounmo vient d'être classé 24e joueur all-time par The Athletic. Le Greek Freak ne veut pas entrer dans le débat.

Giannis Antetokounmpo a changé de dimension depuis 2019, en enchaînant deux titres de MVP, puis un titre de champion avec le trophée de MVP des Finales. La NBA l'a inclus dans la liste de ses 75 meilleurs joueurs de tous les temps et The Athletic vient de le classer 24e All-Time de son ranking. Si beaucoup seraient ravis de cette pluie d'hommages et de récompenses, ce n'est pas le cas du Greek Freak.

Giannis a du mal à accueillir avec plaisir les débats liés à ces consécrations. C'est ce qu'il a expliqué à The Athletic.

"Au final, tous ces compliments, je dois les mettre de côté. Il faut continuer à travailler parce que ces compliments te ralentissent. Ils t'attrapent par le col et te retiennent. 'Oh, je suis dans le top 24 all-time, je suis le patron ici, super'. Non, ça te ralentit. Je ne veux pas avoir à penser à ça. Je veux penser à ce que je peux mieux faire. Il y a tellement de distractions... La liste des 75, le titre de MVP des Finales, les deux titres de MVP... On te dit que tu es ci, que tu es ça... Cette merde me fatigue. Comment est-ce que je pourrais formuler ça ? Je suis fatigué par les compliments. OK les gars, merci, mais je veux juste jouer au basket. Je veux prendre du plaisir dans chaque match, chaque instant, comme je le fais depuis le début de ma carrière. Tout ça m'a mené loin et j'espère que ça me mènera encore plus loin".

C'est aussi ce qui fait la particularité de Giannis Antetokounmpo. Il semble se soucier un peu moins des récompenses individuelles que beaucoup de ses adversaires. On imagine qu'il ne crachera pas sur un deuxième titre de MVP des Finales si celui-ci lui tend les bras...

