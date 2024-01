Giannis est soulé par la défense des Bucks

Giannis Antetokounmpo s'est lâché après la défaite des Bucks à Houston et attend plus de son équipe prochainement.

Giannis Antetokounmpo en a marre de voir son équipe prendre autant de points et se tirer une balle dans le pied aussi souvent depuis le début de la saison. Après la défaite contre Houston, la troisième en quatre matches, le Grec n'a pas caché sa frustration et a clairement voulu faire comprendre à ses camarades et à son coach que tout le monde devait faire mieux pour que la deuxième partie de saison des Bucks ait un autre visage.

"On doit mieux jouer, mieux défendre, se faire confiance et être mieux coachés", a lancé Giannis avant de préciser sa pensée. L'attaque sera là certains soirs et parfois pas. L'effort défensif, par contre, doit être là tout le temps. Là, on n'y était pas. On n'a pas eu d'orgueil. Les gars drivaient tout droit jusqu'au cercle, prenaient des tirs à 3 points des rebonds offensifs... On a rien fait. On n'était pas les Milwaukee Bucks. Ce n'est pas qui nous sommes. La deuxième mi-temps, c'était mieux. [...] Ce n'est pas bon. On joue un type de basket qui, défensivement, ne nous ressemble pas. On doit être meilleurs pour gagner. On ne peut pas se fier uniquement au fait que l'on marquera 130 ou 140 points à chaque fois, ça ne marchera pas comme ça".

Il y aura clairement des discussions entre les joueurs et le coaching staff chez les Bucks dans les prochains jours, pour trouver une formule qui ne frustre pas autant Giannis et qui leur permette de ne pas laisser les Celtics filer en tête de la Conférence Est.

