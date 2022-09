Petit échange d'amabilités et de compliments entre Giannis Antetokounmpo et Stephen Curry à quelques semaines de la reprise de la saison NBA.

Giannis Antetokounmpo et Stephen Curry ont, malgré leurs différences de profil et de parcours, quelques points communs intéressants. Outre le fait qu'ils fassent partie des 75 meilleurs joueurs All-Time selon la NBA et ait chacun remporté deux MVP de saison régulière et un MVP des Finales, les deux hommes partagent une certaine humilité et un vrai respect pour leurs pairs.

Lors de leurs conférences de presse de rentrée respectives, Giannis et Steph ont ainsi évoqué ce que chacun pensait de l'autre, en tout cas en termes de place dans le classement des meilleurs joueurs de la ligue. C'est le Greek Freak qui a été le premier à dégainer l'éloge, au moment de répondre à une question sur le fait que les médias l'aient globalement désigné comme le meilleur du monde à l'heure actuelle.

"Est-ce que je suis l'un des meilleurs joueurs du monde ? Oui. Mais est-ce que je suis le meilleur du monde ? Non. C'est le joueur qui est capable d'emmener son équipe jusqu'au bout. C'est Stephen Curry. Jusqu'à la saison prochaine...", a expliqué la star des Milwaukee Bucks.

Prévenu que Giannis Antetokounmpo avait tenu ces propos et interrogé pour savoir s'il pensait qu'il s'agissait d'un vrai compliment ou d'une stratégie pour détourner l'attention, Stephen Curry a réagi.

"Je ne sais pas si c'était un stratagème. J'aurais dit la même chose l'an dernier au sujet des champions. Je pensais la même chose de Giannis l'an dernier et j'apprécie le compliment. Ce n'est pas quelque chose qui va me faire baisser ma garde du tout (sourire)".

Stephen Curry sait sans doute que Giannis a déjà dit par le passé qu'il pensait que LeBron James était le meilleur joueur du monde, puis que c'était finalement Kevin Durant. Rares sont ceux qui citent spontanément Curry lorsqu'ils sont interrogés là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui l'empêche de dormir ou d'agrandir son palmarès...

