Giannis respecte Cleveland, « une équipe de playoffs qui peut jouer le titre »

Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks ont pu constater que les Cleveland Cavaliers étaient à prendre très au sérieux cette saison. La victoire des ces derniers contre les champions en titre mercredi a prouvé qu'ils étaient bien plus qu'une agréable petite surprise qui ne tiendra pas la distance. Le Greek Freak a expliqué toute l'admiration et le respect qu'il a pour la franchise de l'Ohio et le travail effectué par la direction et le staff.

"Ce n'est plus l'équipe de Cleveland que l'on a connu ces dernières années. Aujourd'hui, c'est une équipe dont il faut se méfier et que l'on doit beaucoup mieux étudier. Il faut s'assurer des le respecter bien plus que ça. Les Cavs sont une équipe de playoffs et ils se battent pour pouvoir jouer le titre".

Forcément, même si Cleveland est l'une des équipes les plus enthousiasmantes en NBA cette saison et a un futur prometteur avec Evan Mobley, Darius Garland and co, certains trouveront que Giannis en fait peut-être un peu trop. Sauf que les Cavs sont troisièmes de la Conférence Est à l'heure actuelle et affichent une confiance et une alchimie qui pourraient très bien poser des problèmes à plus d'une équipe en playoffs...

La question n'est d'ailleurs plus de savoir si Cleveland fera les playoffs ou non, mais plutôt jusqu'où cette équipe est capable d'aller. Il n'y a qu'une victoire et demie de différence au classement entre les Cavs et le Miami Heat, leader de la Conférence...

