Giannis s’incline : « KD est le meilleur joueur du monde »

Giannis Antetokounmpo a remporté deux titres de MVP consécutifs. Même s'il a dû céder son trône à Nikola Jokic cette saison, le Grec a encore été excellent et est membre de la All-NBA First Team. De quoi avoir un ego important et ne pas forcément vouloir se placer en retrait par rapport à des rivaux potentiels.

Giannis n'est pas vraiment branché de cette manière-là. Le Greek Freak a de l'ego, mais lorsqu'il voit plus fort que lui, il le reconnaît. La nuit dernière, le récital légendaire de Kevin Durant l'a obligé à s'incliner.

"Kevin Durant est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Si on veut le battre, il faut qu'on le fasse en équipe. On doit défendre sur lui en équipe. On doit le pousser à prendre des tirs difficiles comme ce soir. On peut simplement faire notre job et espérer qu'il rate...", a concédé Giannis Antetokounmpo devant les médias après le match.

La star des Bucks n'a pas démérité avec 34 points, 12 rebonds et 4 passes, mais sa copie ne pouvait qu'être éclipsée par ce qu'a fait KD. Il faut reconnaître que l'on aimerait voir un peu plus Giannis sur Durant dans le game 6. S'il y en a un qui peut théoriquement espérer de freiner un peu le MVP 2014, c'est bien lui...

