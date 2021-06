Les résultats de la nuit en NBA, celle de Kevin Durant

Milwaukee Bucks @ Brooklyn Nets : 108-114

- Au vu des circonstances, à savoir les blessures de Kyrie Irving et James Harden, on savait que Kevin Durant devrait sortir un match exceptionnel pour que les Nets aient une chance de remporter le game 5. "KD" n'a pas été exceptionnel. Il a été gigantesque. Fabuleux. Historique. Les superlatifs manquent après le match culte livré par la superstar de Brooklyn.

Jamais un joueur n'avait compilé au moins 45 points, 15 rebonds et 10 passes dans un match de playoffs dans l'histoire de la NBA. Kevin Durant l'a fait avec 49 points, 17 rebonds, 10 passes, 3 interceptions et 2 contres, le tout à 16/23 et en disputant l'intégralité du match, sans sortir ne serait-ce qu'une seconde.

Alors que les Nets étaient dans le dur et menés de 16 points à la mi-temps, "KD" a rappelé à tout le monde quel p***** de joueur il est. A coups de gros shoots et de lancers, l'ancien d'OKC et de Golden State a matraqué les Bucks et contribué en grande partie à la victoire.

Historic night for @KDTrey5. ▪️ 49 PTS, 17 REB, 10 AST, 3 STL, 2 BLK

▪️ Nets #NBAPlayoffs record for PTS

▪️ 1st 45/15/10 game in #NBAPlayoffs Kevin Durant played all 48 minutes in a game for the ages to lead the @BrooklynNets back from 17 down and put them up 3-2. #ThatsGame pic.twitter.com/TAB5AFFdj4 — NBA (@NBA) June 16, 2021

Giannis s'incline : « KD est le meilleur joueur du monde »

- Evidemment, Kevin Durant n'était pas seul. James Harden, finalement déclaré apte avant le match, a eu beaucoup de mal à peser statistiquement (5 points, 8 passes à 1/10), mais sa présence et son énergie ont été des atouts importants pour Brooklyn, ne serait-ce que pour attirer l'attention des adversaires. Le "Bearded One" a serré les dents et joué... 46 minutes. En fin de match, sa défense au poste, l'un de ses atouts sous-estimés, a été excellente.

Jeff Green a été absolument crucial et ses 26 points à 6/7 à 3 points ont été le facteur X de game 5. Blake Griffin (17 pts à 3/6 à 3 pts) a aussi apporté son écot, mais tout le monde avait pour objectif d'alimenter KD dans les meilleures conditions pour lui permettre de réaliser cet exploit.

🔥 @unclejeffgreen was on fire in G5 🔥 27 PTS | 7-8 3PM | #ThatsGame@BrooklynNets seek ECF berth in G6 on Thursday at 8:30pm/et on ESPN. pic.twitter.com/DIU3cXKr8S — NBA (@NBA) June 16, 2021

- Giannis Antetokounmpo (34 pts, 12 rbds) a lui-même déclaré après le match que Kevin Durant était le meilleur joueur en NBA et donc du monde.

Comment PJ Tucker se la joue « années 90 » pour freiner Kevin Durant