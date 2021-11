Les conseils (hilarants) de Gilbert Arenas à Isaiah Stewart

Gilbert Arenas s'y connait plutôt bien en sanctions disciplinaires et en controverses, voici son décryptage de l'embrouille Isaiah Stewart Vs LeBron James.

Gilbert Arenas est particulièrement bien placé pour savoir qu'il y a certaines choses avec lesquelles la NBA ne blague pas et qu'elle peut faire tomber des sanctions lourdes (de façon plus ou moins directe) si on enfreint l'une de ses règles majeures... comme par exemple de vouloir se battre, de s'en prendre à LeBron James ou, pire, d'essayer de se battre avec LeBron James ! Du coup, il avait quelques conseils à donner à Isaiah Stewart pour l'aider à mieux comprendre la situation dans laquelle il se retrouve désormais.

Et, comme toujours avec l'Agent Zéro, c'est bien entendu à prendre au 750ème degré.

LeBron expulsé, Isaiah Stewart veut se battre avec lui !

@the.isaiahstewart Hé frangin, je vais être cash avec toi 🗣, prépare toutes tes affaires et prend tes doudounes et tes bottes parce que tu vas te faire trader vite fait (à Budapest) quelque part 😂😂😂 Je ne sais pas quel genre de putain de sang est rentré dans ton œil MAIS tu ne peux pas charger le #KING comme ça à la télé. 💯 Tu vas te prendre un contrôle anti drogues tellement vite 🤣 juste pour s’assurer que ton accès de rage n’était pas dû à un usage de drogue. « On ne fait pas ce genre de choses en NBA ». Tu n’as pas dû lire le mémo au sujet des tentatives de bastons en NBA #1 N’essaie jamais de te battre avec @kingjames @easymoneysniper, JAMAIS 💯 #2 Même chose pour les deux mecs à la peau claire de Golden State, @stephencurry30 @klaythompson. N’essaie même pas de gonfler la poitrine dans leur direction ou c’est mort pour toi 😇 #3 Les deux seules équipes qui sont autorisées à se taper sans qu’aucune vraie amende ne tombe, sont les équipes où jouent @rajonrondo et @cp3 🤣 #4 Attends que tes coéquipiers soient autour de toi avant de jouer les durs (pour le public). Il faut que tu vendes le truc comme si c’était un combat catch 👌🏾 🙏🏾 Voilà, c’est tout. Bon courage pour la suite mon pote 😌 PS : C’était pire que la fois où quelqu’un avait amené des flingues dans le vestiaire 😂 Certains pourraient dire que c’était une #TentativeDeMeurtre 😇😬 La seule chose qui peut te sauver maintenant, c’est si MJ balance l’épisode 11 de The Last Dance en virant tous les passages avec Scottie Pippen ou si Vanessa Bryant sort #TheMambaLastSeason 💯🙏🏾😇 Si tu crois que je raconte des conneries, demande à @eneskanter11. Il s’est trop approché du King en 2016-17 et depuis le président de la Turquie n'arrête pas d'essayer de le chopper 🏃‍♂️🤔😬😇